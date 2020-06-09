Пьянич пройдет медосмотр для «Барселоны» завтра

Сделка по переходу полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» близка к завершению.
30-летний босниец завтра пройдет медосмотр перед трансфером в испанский клуб, сообщают журналисты Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.
Ранее стало известно, что «Барса» заплатит за Пьянича 60 млн евро плюс бонусы. В «Ювентус» же перейдет хавбек «блауграны» Артур, за которого отдадут 70+5 млн евро.
Бразилец также пройдет медобследование на этих выходных.
Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. Его статистику можно изучить здесь.