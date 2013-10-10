CAS оправдал швейцарскую наездницу Штайнер по допинговому делу. Ее лошадь съела сено, на которое помочился мужчина, принимавший допинг

Спортивный арбитражный суд ( ) оправдал известную швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по допинговому делу.

В 2017 году после победы на одном из соревнований в организме ее лошади обнаружили запрещенный препарат трамадол. Спортсменку лишили победы и дисквалифицировали на четыре года.

Наездница смогла доказать в суде, что запрещенный препарат оказался в допинг-пробе лошади случайно.

Суд рассмотрел две версии. Согласно первой, лошадь на награждении лизнула руку одного из официальных лиц. Спортсменка сообщила, в руке у мужчины мог быть запрещенный препарат. Она сразу уведомила об этом организаторов, но они заверили ее, что официальным лицам запрещено приближаться в лошадям.

Однако в доказательство спортсменка предоставила фото, на котором лошадь действительно лижет руку представителя организаторов.

Согласно второй, официальной версии, лошадь съела сено, на которое до этого помочился один из представителей команды Штайнер. Этот мужчина признался, что действительно использовал трамадол в качестве обезболивающего.

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