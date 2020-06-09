«Спартак» не забил «Уфе» – 0:0. Гол Соболева на 88-й минуте не засчитали

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Владислав Безбородов Уфа Футбол

В 24-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Гол нападающего Александра Соболева на 88-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора. На игре работала бригада Владислава Безбородова.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Спартак» набрал 32 очка и остается на 6-м месте. «Динамо» в случае победы над ЦСКА может обойти команду Доменико Тедеско.

Чемпионат России

24-й тур

Спартак – Уфа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
27 июня, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
СпартакМаксименко, Ещенко (Голосов, 84), Жиго, Маслов, Рассказов, Крал, Бакаев (Умяров, 63), Зобнин (Маркитесов, 90), Гапонов, Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).
УфаБеленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов (Терентьев, 90), Фомин, Карп (Емельянов, 90), Урунов (Гиоргобиани, 81), Пуцко, Агаларов (Бизяк, 46), Козлов (Голубев, 46).
Предупреждения:
Неделчару (16), Маслов (43), Табидзе (44), Крал (80).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья