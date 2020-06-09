«Спартак» не забил «Уфе» – 0:0. Гол Соболева на 88-й минуте не засчитали

В 24-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Гол нападающего Александра Соболева на 88-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора. На игре работала бригада Владислава Безбородова.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
«Спартак» набрал 32 очка и остается на 6-м месте. «Динамо» в случае победы над ЦСКА может обойти команду Доменико Тедеско.
Чемпионат России
24-й тур
- Дата проведения
- 27 июня, 16.30, «Открытие Арена»
-
Спартак –
Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Жиго, Маслов, Рассказов, Крал, Бакаев (Умяров, 63), Зобнин (Маркитесов, 90), Гапонов, Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).
-
Уфа –
Беленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов (Терентьев, 90), Фомин, Карп (Емельянов, 90), Урунов (Гиоргобиани, 81), Пуцко, Агаларов (Бизяк, 46), Козлов (Голубев, 46).