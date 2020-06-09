«Спартак» не забил «Уфе» – 0:0. Гол Соболева на 88-й минуте не засчитали

В 24-м туре РПЛ сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Гол нападающего Александра Соболева на 88-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора. На игре работала бригада Владислава Безбородова.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Спартак» набрал 32 очка и остается на 6-м месте. «Динамо» в случае победы над ЦСКА может обойти команду Доменико Тедеско.

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