Всероссийская федерация легкой атлетики нашла 5 млн долларов на выплату штрафа World Athletics («Чемпионат»)

Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) нашла источник финансирования для оплаты штрафа Международной федерации (World Athletics), сообщает «Чемпионат.com».

До 1 июля ВФЛА должна выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Данный штраф российская сторона получила после выявленных махинаций с документами в допинговом деле прыгуна в высоту .

Общая сумма штрафа составляет 11,6 млн долларов, где 5 млн – непосредственно штраф, еще 5 млн – депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн – расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА. В случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

Сообщается, что в ближайшее время на счет будет переведено 5 млн долларов.

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