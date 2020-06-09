Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Сотрудники полиции проводят задержания болельщиков «Спартака» перед игрой РПЛ с «Уфой».

Были задержаны Михаил «Департант» и Амир «Профессор» Хустлютдинов, сообщает Fanat1k.ru.

Напомним, что ранее полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура .

Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело после файер-шоу. Клуб за них вступился, а игроки заплатят штрафы