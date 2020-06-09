Хамес о «Реале»: «Я здесь из-за обстоятельств, а не потому, что так захотел. Мог перейти в отличный клуб»

Полузащитник рассказал, почему не перешел в другой клуб ради регулярной игровой практики.

«Обойдемся без конкретных названий, но у меня была возможность перейти в отличную команду.

Я знал, что здесь не смогу играть часто. Мне не позволили уйти по различным причинам.

Я здесь потому, что так сложились обстоятельства, а не потому, что я хотел остаться.

Я знал, что у меня будет не так много игрового времени, но я по-прежнему здесь. Надеюсь, в будущем смогу выступать чаще.

Знаю, что достаточно талантлив для этого. Думаю, что если буду работать усердно, то возможности появятся», – сказал Родригес в интервью The Locker Room.

Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»