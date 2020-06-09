Геннадий Орлов: «Где факты, что Кукуян помогал «Зениту»? Сильных не любят, против них и болеют»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче «Зенит» – (2:1).

«Разговоры про судейство матча? Конечно, были большие остановки. Это влияет на динамику игры. Работа Кукуяна? Профессионалы же согласились, что все решения правильные. Так ведь?

Незасчитанный гол Радоньича? Там можно было установить истину только при тщательном просмотре видеоповтора. И здесь я хочу обратиться к коллегам. Нужно улучшать качество показов матчей РПЛ! Надо, значит, правильнее расставлять камеры. Ведь по ходу трансляции мы не можем до конца понять, был гол или не был, был пенальти или нет.

Ведь вчера не было четкого плана – чем подыграл себе Глушенков? Рукой, плечом, головой? Это не дело! Сравните с европейскими чемпионатами! Там сразу все становится ясно! Так вот и нам надо стремиться к этим стандартам. Давайте ориентироваться уже на Европу, а не вариться в своем соку.

Болельщики пишут, что судья помог «Зениту»? Это эмоции. Для профессионального анализа их мнение не стоит и ломаного гроша. Где их факты, где объективность? Они опять просто начинают почему-то говорить, что «Газпром» всех купил. Голословно.

Но не кажется ли вам, что есть закономерность? Сильных не любят, против них и болеют. Уверен, что вчера многие мечтали, чтобы «Крылья» обыграли команду Семака. Это в целом нормально для спорта. Но только «Зенит» доказал свой класс, мастерство.

Мне иногда жаль становится арбитров, на которых все накидываются. Недавно Федун сказал: «Пусть еще на наш матч с «Зенитом» Вилкова назначат...» Как будто при Вилкове «Зенит» не проигрывал.

Не стоит обращать внимания на разговоры людей на скамеечке. А где аргументы, факты, что Кукуян помогал хозяевам? На мой взгляд, арбитр все вчера делал правильно. Кукуян – молодец.

Мне еще понравилось, что он карточку показал Ивановичу, остудил его пыл, не посмотрел на его авторитет, регалии. Так и должно быть. Судей надо уважать», – заявил Орлов.

Обсуждаем два пенальти и три отмененных гола у «Зенита» и «Крыльев». Перед ударом Радонича все-таки был фол: Глушенков попал себе в руку