Овчинников про 0:0 с «Динамо»: «Очко приближает к чемпионству, как говорил Семин»

, руководивший ЦСКА в отсутствие главного тренера , подвел итоги встречи 24-го тура с (0:0), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Как вам игра?

– Планировали добиться результата получше, но, учитывая погодные условия и не самую открытую игру соперника, было сложно создавать моменты. У наших ворот вообще не было моментов, у нас же – 2-3 неплохих подхода, которые могли бы использовать более рационально.

– Получили удовольствие от работы главным?

– Это не то что удовольствие, это моя работа. А результат все равно положительный. Очко приближает к чемпионству, как говорил Семин.

– В конце матча не осталось чистых нападающих. Это такой план?

– Номинально чистый форвард у нас только Чалов. Сигурдссон и Влашич не чистые нападающие. Так как через два дня игра со «Спартаком», а нападающие проделали большой объем [работы], то ротировали сочетания. Выпустили вперед Влашича – игра требовала таких перемен.

Хотелось бы создавать больше моментов и атаковать. «Динамо» в любом случае не играло открыто и редко ошибалось в переходах.

Порадовала игра в обороне. На сегодняшний день это наша главная проблема, после линия была не в лучшем состоянии, но в игре с «Динамо» мы сделали шажочек вперед.

– Дебют Марадишвили. Он лучше Бистровича? Как он?

– Он сыграл очень хорошо. Показал большой объем работы. Так как состав ротируется, то все получают время.

Он дал основания играть и с «Зенитом», и сегодня. У нас есть обойма, из кого выбирать.

– В каком формате готовили команду, как много консультировались с Гончаренко?

– Штаб готовил команду самостоятельно, – отметил Овчинников.

Овчинников о ЦСКА: «Лучше сделать полшага назад и пять вперед»