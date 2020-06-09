Овчинников про 0:0 с «Динамо»: «Очко приближает к чемпионству, как говорил Семин»

Сергей Овчинников, руководивший ЦСКА в отсутствие главного тренера Виктора Гончаренко, подвел итоги встречи 24-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.
– Как вам игра?
– Планировали добиться результата получше, но, учитывая погодные условия и не самую открытую игру соперника, было сложно создавать моменты. У наших ворот вообще не было моментов, у нас же – 2-3 неплохих подхода, которые могли бы использовать более рационально.
– Получили удовольствие от работы главным?
– Это не то что удовольствие, это моя работа. А результат все равно положительный. Очко приближает к чемпионству, как говорил Семин.
– В конце матча не осталось чистых нападающих. Это такой план?
– Номинально чистый форвард у нас только Чалов. Сигурдссон и Влашич не чистые нападающие. Так как через два дня игра со «Спартаком», а нападающие проделали большой объем [работы], то ротировали сочетания. Выпустили вперед Влашича – игра требовала таких перемен.
Хотелось бы создавать больше моментов и атаковать. «Динамо» в любом случае не играло открыто и редко ошибалось в переходах.
Порадовала игра в обороне. На сегодняшний день это наша главная проблема, после «Зенита» линия была не в лучшем состоянии, но в игре с «Динамо» мы сделали шажочек вперед.
– Дебют Марадишвили. Он лучше Бистровича? Как он?
– Он сыграл очень хорошо. Показал большой объем работы. Так как состав ротируется, то все получают время.
Он дал основания играть и с «Зенитом», и сегодня. У нас есть обойма, из кого выбирать.
– В каком формате готовили команду, как много консультировались с Гончаренко?
– Штаб готовил команду самостоятельно, – отметил Овчинников.
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