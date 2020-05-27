«Зенит» растоптал ЦСКА, Волков уступил Блэйдсу, вспышка коронавируса в «Динамо», «Арсенал» опять проиграл, рекорд Левандовского и другие новости утра

1. В центральном матче тура РПЛ «Зенит» не заметил ЦСКА, заколотив в гостях 4 безответных мяча. ЦСКА впервые с 2011 года уступил в РПЛ с разницей в 4 мяча, а серия армейцев без побед в лиге выросла до 6 матчей – худший результат с 2001 года.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после игры почувствовал себя плохо, у него поднялось давление.

«Спартак» на выезде победил «Арсенал» (3:2), заставив болельщиков поволноваться в конце матча, и обошел туляков в таблице. «Рубин» был сильнее «Урала».

Стоит отметить, что победа «Зенита» лишила «Спартак» математических шансов на чемпионство.

2. Под угрозой очередной матч РПЛ: в «Динамо» коронавирус выявили у Шарля Каборе и Клинтона Н’Жи. Команда закрылась на базе и не полетела на игру с «Краснодаром». Клубы договариваются о переносе матча на 19 июля, «Краснодар», похоже, согласен. А вот РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на игру второй состав.

Также появилась информация о положительном тесте в «Уфе», но клуб заявил, что готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме, а глава попечительского совета уфимцев высказался жестко: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды, а «Уфа» сыграла мальчиками».

3. «Арсенал» уступил «Брайтону» (1:2), проиграв второй матч после рестарта АПЛ. Другие результаты дня – тут.

4. В Бундеслиге, где чемпион уже определен, предпоследний тур завершился довольно буднично: «Бавария» опять победила, дортмундская «Боруссия» стала вице-чемпионом, а у «Вердера» последний шанс зацепиться за прописку в высшей лиге – попасть в стыки (но не все зависит от бременцев).

Роберт Левандовски тем временем побил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров и вместе с Санчо, Холандом, Хавертцем и Вернером претендует на звание игрока сезона. Лучшим новичком признали Альфонсо Дэвиса, он обошел Холанда и Тюрама.

5. У 11 игроков НХЛ выявлен коронавирус после начала групповых тренировок. При этом журналист NY Post сообщил, что квалификационный раунд Кубка Стэнли начнется 30 июля.

6. UFC on ESPN 11. Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

7. «Атлетико» победил «Вальядолид» (1:0) и поднялся на 3-е место в Ла Лиге, продлив серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах. Прочие результаты дня – здесь.

8. На фанатов «Спартака» завели уголовное дело после фаер-шоу в поддержку команды. Полиция задержала одного болельщика за участие в фаер-шоу, еще двое в розыске. Несколько болельщиков были задержаны на входе на стадион в Туле. «Спартак» попросил отпустить задержанных, а Георгий Джикия выразил готовность взять на себя все расходы, если к ним будут применены санкции.

Несколько фанатов «Зенита» попали на игру с ЦСКА по чужим абонементам, им грозит административное наказание. Фанаты ЦСКА тоже отметились: они ухали в адрес Малкома после гола.

9. Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров выдвинут кандидатом на пост главы Союза биатлонистов России.

10. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон создаст «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в автоспорте через образование.

11. Сборная Нидерландов объявила бойкот телешоу из-за сравнения темнокожих активистов с фольклорным мавром Черным Питом.

12. Обладатель премии «Оскар» Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом фильме.

13. Бывший плотник продал редкую карточку форвард «Эдмонтона» Коннора Макдэвида почти за 136 тысяч долларов. Он потратил на нее меньше 150 долларов.

Цитаты дня.

Алексей Ягудин: «У Трусовой будет очень трудный сезон в плане психологии. К ней приковано особое внимание»

Александр Точилин: «Модно делать крайним «Сочи». Нас и так в этом сезоне слишком много унижали»

Черкасова об убытках академии Плющенко: «У него катаются не простые смертные, а дети Киркорова. Он может привлекать спонсоров»

Мутко об игре «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно. Это войдет в историю клуба»

Сергей Семак: «Заболевших надо изолировать, а контактных лиц не должно быть. Или болеет человек, или играет»

Карпин о матче с «Сочи»: «Эмоции разные – от кома в горле до слез на глазах»