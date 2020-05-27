«Краснодар» согласен на перенос матча. Если РПЛ будет против, «Динамо» сыграет молодежкой

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Ситуация с матчем 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» остается неопределенной.

Московский клуб получил согласие от соперника на перенос игры на 19 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь в «Динамо» ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили по матчу «Сочи» – «Ростов», останется в силе. Если в РПЛ откажут, то «Динамо» сыграет молодежной командой.

Напомним, сообщалось о положительных тестах на коронавирус у игроков московского клуба Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского. 

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