«Краснодар» согласен на перенос матча. Если РПЛ будет против, «Динамо» сыграет молодежкой

Ситуация с матчем 23-го тура между «Динамо» и остается неопределенной.

Московский клуб получил согласие от соперника на перенос игры на 19 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь в «Динамо» ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили по матчу «Сочи» – «Ростов», останется в силе. Если в РПЛ откажут, то сыграет молодежной командой.

Напомним, сообщалось о положительных тестах на коронавирус у игроков московского клуба Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского.

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10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига