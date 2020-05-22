Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

В выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, речь, вероятно, идет о форварде Клинтоне Н’Жи. Футболист должен пройти 14-дневный карантин и не сможет сыграть в воскресном матче с «Краснодаром».

Будут ли изолированы другие игроки «Динамо», пока не известно.

В мае 5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек обнаружили антитела, активная фаза была у защитника Романа Евгеньева.

Ранее в «Ростове» было зафиксировано 6 случаев заражения, команда ушла на карантин, а против «Сочи» играли футболисты 2001-2004 годов рождения.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига