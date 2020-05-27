На фанатов «Спартака» завели уголовное дело после фаер-шоу в поддержку команды

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Арсенал Тула Открытие Арена Футбол

В отношении болельщиков «Спартака» возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег фаеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса.

Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в заявлении на сайте ГУ МВД России по Москве.

Фанаты «Спартака» устроили фаер-шоу накануне в поддержку команды перед матчем РПЛ против «Арсенала», который состоится сегодня в Туле.

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