Сергей Семак: «Заболевших надо изолировать, а контактных лиц не должно быть. Или болеет человек, или играет»

Главный тренер «Зенита» высказал мнение о коронавирусе в после матча 23-го тура с ЦСКА (4:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Вчера «Ростов» не сыграл основой, сегодня – новости и вирусе в «Уфе» и . Как вам ситуация? Не рановато затеяли рестарт? Или надо было гибче прописать регламент?

– Полностью согласен. Четко прописать – что такое «контактные лица». Игрок заболел – не играет, остальные – играют. Да, в ЧП, но остальные могут играть.

Так мы можем потерять много матчей. Рад за юношей «Ростова», но это не красит наш чемпионат. Это не совсем спортивное течение дел.

Заболевших надо изолировать, а контактных лиц, по сути, не должно быть. Или болеет человек, или играет.

Как и вы, я понять ситуацию не могу. Надо четко прописать, чтобы никто из клубов не страдал, – сказал Семак.

Семак о 4:0 с ЦСКА: «Зенит» играл неплохо. Были брак, нервозность, не хватало чувства ритма»