Фанатам «Зенита», попавшим на игру с ЦСКА по чужим абонементам, грозит административное наказание

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Болельщиков «Зенита», попавших на матч 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0), ждет суд.

За нахождение на «ВЭБ Арене» по чужим абонементам им грозит административное наказание, сообщает Sport24.ru.

Некоторые фанаты «Зенита» перед игрой с ЦСКА купили билеты за ворота у перекупщиков.

После первого гола петербургской команды фанаты начали скандировать: «Зенит», «Зенит». После этого к ним приставили стюарда.

На 18-й минуте болельщиков пересадили на гостевой сектор, выведя с сектора ЦСКА. Впоследствии все они были задержаны полицией.

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