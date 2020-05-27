Фанатам «Зенита», попавшим на игру с ЦСКА по чужим абонементам, грозит административное наказание

Болельщиков «Зенита», попавших на матч 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0), ждет суд.
За нахождение на «ВЭБ Арене» по чужим абонементам им грозит административное наказание, сообщает Sport24.ru.
Некоторые фанаты «Зенита» перед игрой с ЦСКА купили билеты за ворота у перекупщиков.
После первого гола петербургской команды фанаты начали скандировать: «Зенит», «Зенит». После этого к ним приставили стюарда.
На 18-й минуте болельщиков пересадили на гостевой сектор, выведя с сектора ЦСКА. Впоследствии все они были задержаны полицией.