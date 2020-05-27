РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило второй состав на игру с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Стала известна позиция Российского футбольного союза по матчу 23-го тура между «Динамо» и .

По информации «Чемпионата», хочет, чтобы московский клуб отправил на игру второй состав.

Ранее была информация, что получило согласие от «Краснодара» на перенос матча и ждет ответа РПЛ. При этом в случае отказа лиги москвичи готовы играть молодежным составом.

Напомним, сообщалось о положительных тестах на коронавирус у игроков московского клуба Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского.

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперлась на базе из-за вспышки коронавируса

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига