РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило второй состав на игру с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Шарль Каборе Краснодар Клинтон Н'Жи Себастьян Шиманьски Чемпионат.com Футбол

Стала известна позиция Российского футбольного союза по матчу 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

По информации «Чемпионата», РФС хочет, чтобы московский клуб отправил на игру второй состав.

Ранее была информация, что «Динамо» получило согласие от «Краснодара» на перенос матча и ждет ответа РПЛ. При этом в случае отказа лиги москвичи готовы играть молодежным составом.

Напомним, сообщалось о положительных тестах на коронавирус у игроков московского клуба Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского. 

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