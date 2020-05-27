«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперлась на базе из-за вспышки коронавируса

«Динамо» не полетело на матч 23-го тура с из-за вспышки коронавируса, утверждает Metaratings.

На официальном сайте клуба в данный момент нет заявки на игру.

По данным источника, команда осталась в Москве и заперлась на базе. Сообщалось о положительных тестах у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, также коронавирус подозревают у Себастьяна Шиманьского.

В мае 5 тестов на коронавирус в показали отклонения от нормы. У двух человек обнаружили антитела, активная фаза была у защитника Романа Евгеньева.

Ранее в «Ростове» было зафиксировано 6 случаев заражения, команда ушла на карантин, а против «Сочи» играли футболисты 2001-2004 годов рождения.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига