«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперлась на базе из-за вспышки коронавируса

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Клинтон Н'Жи Каборе Себастьян Шиманьски коронавирус Футбол

«Динамо» не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса, утверждает Metaratings.

На официальном сайте клуба в данный момент нет заявки на игру. 

По данным источника, команда осталась в Москве и заперлась на базе. Сообщалось о положительных тестах у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, также коронавирус подозревают у Себастьяна Шиманьского.

В мае 5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек обнаружили антитела, активная фаза была у защитника Романа Евгеньева.

Ранее в «Ростове» было зафиксировано 6 случаев заражения, команда ушла на карантин, а против «Сочи» играли футболисты 2001-2004 годов рождения.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига

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