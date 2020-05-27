Мутко об игре «Сочи» – «Ростов»: «Радоваться таким победам смешно. Это войдет в историю клуба»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу над «Ростовом» в 23-м туре РПЛ (10:1).

«Ростов» сыграл составом 2001-2004 годов рождения из-за вспышки в основной команде.

«Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся.

Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо.

Ну, попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда», – сказал Мутко.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие