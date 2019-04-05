У 11 игроков НХЛ выявлен коронавирус после начала групповых тренировок

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НХЛ выступила с заявлением по ситуации с эпидемиологической обстановкой в лиге. 

Игроки приступили к групповым тренировкам на добровольной основе с 8 июня. Занятия проходят в группах не более 6 человек. Это один из элементов планируемого возобновления сезона. 

Лига заявила, что с момента начала этой фазы было проведено более 200 тестов и выявлено 11 случаев заражения игроков коронавирусом. Все они сейчас находятся на самоизоляции и выполняют необходимые предписания. 

НХЛ будет предоставлять еженедельные обновления с подробным описанием количества проведенных тестов и их результатов по мере возобновления сезона.

Имена заболевших игроков и клубы, за которые они играют, официально не называются. 

При этом сообщалось, что вирус выявлен у трех игроков и двух сотрудников «Тампы», из-за этого прекратившей тренировки, а также у форварда «Торонто» Остона Мэттьюса

Напомним, что открытие тренировочных лагерей НХЛ ожидается 10 июля.

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