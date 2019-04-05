У 11 игроков НХЛ выявлен коронавирус после начала групповых тренировок

выступила с заявлением по ситуации с эпидемиологической обстановкой в лиге.

Игроки приступили к групповым тренировкам на добровольной основе с 8 июня. Занятия проходят в группах не более 6 человек. Это один из элементов планируемого возобновления сезона.

Лига заявила, что с момента начала этой фазы было проведено более 200 тестов и выявлено 11 случаев заражения игроков коронавирусом. Все они сейчас находятся на самоизоляции и выполняют необходимые предписания.

НХЛ будет предоставлять еженедельные обновления с подробным описанием количества проведенных тестов и их результатов по мере возобновления сезона.

Имена заболевших игроков и клубы, за которые они играют, официально не называются.

При этом сообщалось, что вирус выявлен у трех игроков и двух сотрудников , из-за этого прекратившей тренировки, а также у форварда Остона Мэттьюса.

Напомним, что открытие тренировочных лагерей НХЛ ожидается 10 июля.