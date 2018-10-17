Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом фильме

Обладатель премии «Оскар» Джейми Фокс подтвердил, что сыграет экс-чемпиона мира в тяжелом весе в биографическом фильме.

«Делать биографии – непростая вещь, иногда для этого требуется 20 лет, но мы официально добились успеха.

Я тусил с Майком, я видел пик его карьеры, точно так же я видел его закат. В фильме будут показаны эти моменты», – сказал Фокс.

Чтобы максимально быть похожим на боксера, Фокс придерживался ежедневного режима тренировок.

Режиссером фильма должен стать Мартин Скорсезе. В 1980 году он снял фильм «Бешеный бык» о жизни экс-чемпиона мира в среднем весе Джейка Ламотты.

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