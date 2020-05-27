У Каборе выявлен коронавирус. Ранее в «Динамо» заболел Н’Жи

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Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

Завтра «Динамо» должно провести матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«К сожалению, у Каборе положительный тест. Я все же глубоко надеюсь, что, возможно, это, как и у Попова из «Ростова», может быть ошибочно. Но пока, к сожалению, тест дал положительный результат.

Могу сразу заверить, что Каборе и его семья сидели дома и выполняли полностью все предписания. Думаю, что, скорее всего, он поймал вирус, так как каждый раз подвозил на тренировку Клинтона, у которого тоже выявлен коронавирус», – сказал Селюк.

В мае 5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек обнаружили антитела, активная фаза была у защитника Романа Евгеньева.

Ранее в «Ростове» было зафиксировано 6 случаев заражения, команда ушла на карантин, а против «Сочи» играли футболисты 2001-2004 годов рождения.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига

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