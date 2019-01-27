Черкасова об убытках академии Плющенко: «Он ведь может привлекать спонсоров. У него катаются не простые смертные, а дети Киркорова»

Марина Черкасова, серебряный призер Лейк-Плэсида-1980 и первый тренер Алены Косторной, прокомментировала слова Евгения Плющенко об убытках в академии фигурного катания.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, убыток «Ангелов Плющенко» составляет 12 миллионов рублей в год.

«Частную школу спокойно можно содержать, вопрос в зарплатах тренеров и суммах. Если головой нормально думать, мне кажется, проблемы нет. У нас замечательно получается, 30 детей катается. Не знаю, почему Плющенко говорит об убытках.

Да, у него другие масштабы, но в отличие от нас, есть возможность привлекать спонсоров, у него катаются не простые смертные, а дети Киркорова. И цены на катание бешеные, он же заслуженный тренер. У них должно быть много денег. Но он «горит».

Видимо, из-за пандемии ему пришлось вложить собственные деньги. Но потом, думаю, они вернутся. Это нам никто не поможет, у государства денег нет.

Спонсоры хотят результат. А для него нужен лед, не постольку поскольку, по 45 минут, а несколько часов в день. У нас в месяц родители платят около 10-20 тысяч рублей в зависимости от возраста и количества льда.

Да, к сожалению, наш тренер получает около 15 тысяч рублей. Но иначе родители будут уходить. И дети, как правило, держатся до 10-12 лет, а дальше уходят. К Тутберидзе очередь стоит еще с малых лет, родители сделают все, чтобы к ней попасть. Был бы у нас спонсор, который мог бы вложить хотя бы 6 миллионов рублей в год – это сильно поменяло бы результат», – сказала Черкасова.

Евгений Плющенко: «Академия приносит убыток 12 миллионов в год. Но я могу себе это позволить, и я хочу воспитывать спортсменов»

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)