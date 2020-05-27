Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

Форвард «Баварии» сделал дубль в ворота (3:1, второй тайм) в 33-м туре чемпионата Германии.

31-летний поляк забил 32-й и 33-й голы в сезоне Бундеслиги. Левандовски побил рекорд чемпионата по голам за сезон среди легионеров.

Прежний рекорд принадлежал Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который в составе дортмундской «Боруссии» забил 31 гол в сезоне-2016/2017.

Всего Левандовски забил 48 голов в 41 матче сезона, это его личный рекорд.

👑 У «Баварии» новое чемпионство: 8-е подряд и 30-е в сумме. Берут Бундеслигу чаще, чем все остальные вместе взятые