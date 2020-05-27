Карпин о матче с «Сочи»: «Эмоции разные – от кома в горле до слез на глазах»

Главный тренер «Ростова» высказался по поводу поражения от (1:10) в 23-м туре РПЛ.

За донской клуб играли футболисты 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин.

«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все, что могли – но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.

А ко всем тем людям, которые говорят, что «Ростов» сам виноват, у меня есть два встречных вопроса. В чем конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил?

Тем более, что не было никакого регламента – актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально? Но наши мальчишки – молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку.

РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», – дал комментарии Карпин.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие