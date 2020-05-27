«Спартак» победил «Арсенал» (3:2) и обошел туляков в таблице

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В 23-м туре РПЛ «Спартак» победил «Арсенал» (3:2) на выезде.

Москвичи набрали 31 очко и обошли Тулу в таблице, поднявшись на 6-е место. При этом «Динамо», у которого 30 очков, свой матч против «Краснодара» проведет завтра.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Арсенал Тула – Спартак 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
20 июня, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 44 Соболев, 0:2 – 66 Рассказов, 0:3 – 79 Понсе, 1:3 – 90 Луценко, 2:3 – 90 Лесовой.
Арсенал ТулаШамов, Ковалев (Банда, 73), Беляев, Григалава, Горбатенко (Пантелеев, 80), Чаушич, Костадинов, Альварес (Володько, 85), Ткачев (Минаев, 73), Лесовой, Луценко.
СпартакМаксименко, Маслов, Жиго, Джикия, Крал, Рассказов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тил, 63), Зобнин (Умяров, 83), Ларссон (Мирзов, 84), Соболев (Понсе, 62).
Предупреждения:
Жиго (3), Соболев (28), Айртон (42), Бакаев (45), Ткачев (68), Ковалев (72), Ещенко (90), Банда (90), Джикия (90).

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