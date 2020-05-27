«Спартак» победил «Арсенал» (3:2) и обошел туляков в таблице

В 23-м туре РПЛ победил (3:2) на выезде.

Москвичи набрали 31 очко и обошли Тулу в таблице, поднявшись на 6-е место. При этом «Динамо», у которого 30 очков, свой матч против «Краснодара» проведет завтра.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ