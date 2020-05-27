«Спартак» победил «Арсенал» (3:2) и обошел туляков в таблице

В 23-м туре РПЛ «Спартак» победил «Арсенал» (3:2) на выезде.
Москвичи набрали 31 очко и обошли Тулу в таблице, поднявшись на 6-е место. При этом «Динамо», у которого 30 очков, свой матч против «Краснодара» проведет завтра.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 20 июня, 16.30, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Шамов, Ковалев (Банда, 73), Беляев, Григалава, Горбатенко (Пантелеев, 80), Чаушич, Костадинов, Альварес (Володько, 85), Ткачев (Минаев, 73), Лесовой, Луценко.
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Спартак –
Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Крал, Рассказов, Айртон (Ещенко, 77), Бакаев (Тил, 63), Зобнин (Умяров, 83), Ларссон (Мирзов, 84), Соболев (Понсе, 62).