Альфонсо Дэвис – лучший новичок сезона в Бундеслиге. Он обошел Холанда и Тюрама

Теги Бавария Шальке Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия рейтинги Кельн Джонджо Кенни Маркус Тюрам Альфонсо Дэвис Эрлинг Холанд Исмаиль Якобс Футбол

Молодой защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге.

В борьбе за награду 19-летний канадец обошел Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Маркуса Тюрама («Боруссия» Менхенгладбах), Джонджо Кенни («Шальке») и Исмаиля Якобса («Кельн»).

Дэвис присоединился к «Баварии» в январе 2019 года. В этом сезоне он дебютировал в стартовом составе мюнхенцев в чемпионате и в 28 матчах отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Также он установил рекорд, став самым быстрым игроком в истории Бундеслиги. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

👑 У «Баварии» новое чемпионство: 8-е подряд и 30-е в сумме. Берут Бундеслигу чаще, чем все остальные вместе взятые

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья