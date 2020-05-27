Альфонсо Дэвис – лучший новичок сезона в Бундеслиге. Он обошел Холанда и Тюрама

Молодой защитник «Баварии» признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге.

В борьбе за награду 19-летний канадец обошел («Боруссия» Дортмунд), («Боруссия» Менхенгладбах), ( ) и ( ).

Дэвис присоединился к «Баварии» в январе 2019 года. В этом сезоне он дебютировал в стартовом составе мюнхенцев в чемпионате и в 28 матчах отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Также он установил рекорд, став самым быстрым игроком в истории Бундеслиги. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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