Альфонсо Дэвис – лучший новичок сезона в Бундеслиге. Он обошел Холанда и Тюрама

Молодой защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге.
В борьбе за награду 19-летний канадец обошел Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Маркуса Тюрама («Боруссия» Менхенгладбах), Джонджо Кенни («Шальке») и Исмаиля Якобса («Кельн»).
Дэвис присоединился к «Баварии» в январе 2019 года. В этом сезоне он дебютировал в стартовом составе мюнхенцев в чемпионате и в 28 матчах отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Также он установил рекорд, став самым быстрым игроком в истории Бундеслиги. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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