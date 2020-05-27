ЦСКА впервые с 2011 года уступил в РПЛ с разницей в 4 мяча

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«Зенит» разгромил ЦСКА (4:0) в 23-м туре РПЛ.

Это крупнейшее поражение московского клуба в чемпионате России с 10 сентября 2011 года. Тогда ЦСКА дома уступил «Динамо» со счетом 0:4.

4 гола в рамках Премьер-лиги ЦСКА в последний раз пропускал 20 сентября 2015 года в игре с «Мордовией» (6:4).

По итогам встречи с «Зенитом» ЦСКА не смог воспользоваться поражением «Ростова» и приблизиться к зоне Лиги чемпионов, оставшись на 5-м месте.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА – Зенит 0:4 (0:3, 0:1)
Дата проведения
20 июня, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Иванович, 0:2 – Малком, 0:3 – 45 Малком, 0:4 – 90, пенальти Дриусси.
ЦСКААкинфеев, Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Дивеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Бистрович (Кучаев, 76), Обляков, Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Влашич, Чалов.
ЗенитЛунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Оздоев, Азмун (Сутормин, 74), Дзюба (Ригони, 90).
Предупреждения:
Дивеев (5), Обляков (10), Оздоев (50), Ерохин (81), Барриос (88).
Удаление:
Карпов (89).

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