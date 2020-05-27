ЦСКА впервые с 2011 года уступил в РПЛ с разницей в 4 мяча

«Зенит» разгромил ЦСКА (4:0) в 23-м туре РПЛ.
Это крупнейшее поражение московского клуба в чемпионате России с 10 сентября 2011 года. Тогда ЦСКА дома уступил «Динамо» со счетом 0:4.
4 гола в рамках Премьер-лиги ЦСКА в последний раз пропускал 20 сентября 2015 года в игре с «Мордовией» (6:4).
По итогам встречи с «Зенитом» ЦСКА не смог воспользоваться поражением «Ростова» и приблизиться к зоне Лиги чемпионов, оставшись на 5-м месте.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 20 июня, 19.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Дивеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Бистрович (Кучаев, 76), Обляков, Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Влашич, Чалов.
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Зенит –
Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Оздоев, Азмун (Сутормин, 74), Дзюба (Ригони, 90).
- Удаление:
- Карпов (89).