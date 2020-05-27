ЦСКА впервые с 2011 года уступил в РПЛ с разницей в 4 мяча

«Зенит» разгромил ЦСКА (4:0) в 23-м туре .

Это крупнейшее поражение московского клуба в чемпионате России с 10 сентября 2011 года. Тогда ЦСКА дома уступил со счетом 0:4.

4 гола в рамках Премьер-лиги ЦСКА в последний раз пропускал 20 сентября 2015 года в игре с «Мордовией» (6:4).

По итогам встречи с ЦСКА не смог воспользоваться поражением «Ростова» и приблизиться к зоне Лиги чемпионов, оставшись на 5-м месте.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.