«Арсенал» уступил «Брайтону» (1:2), проиграв второй матч после рестарта АПЛ

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В 30-м туре Премьер-лиги «Брайтон» победил «Арсенал» (2:1).

Таким образом, «Арсенал» проиграл уже второй матч после рестарта сезона. Ранее «канониры» уступили «Манчестер Сити» (0:3).

Кроме того, «Арсенал» проиграл «Брайтону» второй раз в сезоне: в первом круге лондонцы уступили дома с аналогичным счетом.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брайтон – Арсенал 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
20 июня, 17.00, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 68 Пепе, 1:1 – 75 Данк, 2:1 – 90 Мопе.
БрайтонРайан, Данк, Уэбстер, Берн, Скелотто (Монтойя, 71), Муй (Марч, 46), Проппер, Гросс (Коннолли, 71), Биссума (Мак Аллистер, 90), Троссард (Стивенс, 87), Мопе.
АрсеналЛено (Мартинес, 40), Бельерин, Колашинац, Мустафи, Холдинг, Гендузи, Себальос (Уиллок, 87), Пепе (Нелсон, 87), Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг, Сака (Тирни, 87).
Предупреждения:
Берн (30), Муй (44), Ляказетт (54).

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