«Арсенал» уступил «Брайтону» (1:2), проиграв второй матч после рестарта АПЛ

В 30-м туре Премьер-лиги «Брайтон» победил «Арсенал» (2:1).
Таким образом, «Арсенал» проиграл уже второй матч после рестарта сезона. Ранее «канониры» уступили «Манчестер Сити» (0:3).
Кроме того, «Арсенал» проиграл «Брайтону» второй раз в сезоне: в первом круге лондонцы уступили дома с аналогичным счетом.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 июня, 17.00, «Фалмер»
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Брайтон –
Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Скелотто (Монтойя, 71), Муй (Марч, 46), Проппер, Гросс (Коннолли, 71), Биссума (Мак Аллистер, 90), Троссард (Стивенс, 87), Мопе.
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Арсенал –
Лено (Мартинес, 40), Бельерин, Колашинац, Мустафи, Холдинг, Гендузи, Себальос (Уиллок, 87), Пепе (Нелсон, 87), Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг, Сака (Тирни, 87).