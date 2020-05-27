«Арсенал» уступил «Брайтону» (1:2), проиграв второй матч после рестарта АПЛ

В 30-м туре Премьер-лиги победил (2:1).

Таким образом, «Арсенал» проиграл уже второй матч после рестарта сезона. Ранее «канониры» уступили «Манчестер Сити» (0:3).

Кроме того, «Арсенал» проиграл «Брайтону» второй раз в сезоне: в первом круге лондонцы уступили дома с аналогичным счетом.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги