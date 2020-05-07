«Реал» гонится за «Барсой», «Зенит» не предлагал контракт Кокорину, «Матч ТВ» и «Амур» рекламируют голосование за поправки и другие новости утра

1. «Реал» продолжает погоню за «Барсой» – уверенная победа над «Эйбаром», хотя второй тайм Зидану не понравился. Француз провел 200-й матч во главе «сливочных» и вышел на 2-е место по числу побед в Ла Лиге.

Рамос догнал Кумана по голам в чемпионате (и забил ногой с игры впервые почти за 3 года), свой личный рекорд по голам за «Мадрид» установил Кроос. Марсело поддержал движение Black Lives Matter, встав на колено, отмечая свой результативный удар.

Да, в первом голе «Реала» было подозрение на офсайд, но ВАР все расставил по местам. Все результаты 28-го тура Ла Лиги – здесь.

2. Скоро вернется и РПЛ, а пока клубы проводят контрольные матчи. «Локомотив» обыграл «Тамбов» – Марко Николич игрой команды доволен, но не в восторге. «Динамо» в дерби разгромило «Спартак» – дубль сделал Клинтон Н’Жи. «Крылья Советов» и «Рубин» победителя не выявили – 1:1.

В Англии «Челси» повеселился дома с «КПР», отгрузив соседям семь мячей.

3. «Зенит» не предлагал новый контракт Александру Кокорину, но при этом вернет из аренд Мостового, Кругового и Терентьева. Руководство клуба все трансферные слухи называет «играми агентов».

Геннадий Орлов считает, что Кокорин необходим в «Марселе» Андре Виллаш-Боашу. Пока же от Саши ждут мощной концовки сезона в «Сочи».

4. Возможно, самый событийный день в истории «Амура». Утром клуб подписал Наиля Якупова из «Витязя», а вечером призвал принять участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию.

Активную рекламную кампанию голосования ведет «Матч ТВ», который сумел приплести к данной истории финал ОИ-2018 против Германии.

5. «Зенит» не забывает своих легенд – с Данни идут переговоры о работе в спортивном департаменте. Андрей Аршавин может стать спортивным директором питерцев через год.

6. Трамп не будет смотреть матчи сборной США после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна. Хотя Грегг Попович считает, что национальный флаг – это просто символ.

7. Призер ОИ гандболист Чипурин разгромил двор в Москве из-за боязни змей и клещей.

8. Плющенко после перехода к нему Трусовой получил статус тренера сборной России. Новость приятная, но сейчас все мысли олимпийского чемпиона о результатах и восстановлении Александры, программу которой ставит Сергей Розанов.

9. Ла Лига подаст в суд на выбежавшего на поле фаната в матче «Барсы» и «Мальорки».

10. АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате, продлив беспроигрышную серию до 15 матчей.

11. Центровой «Химок» Тимофей Мозгов перенес операцию на колене.

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