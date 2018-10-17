Менеджер Хабиба – Конору: «Иди дерись с Фергюсоном. Тебе, как старой проститутке, нужно внимание»

, менеджер чемпиона в легком весе , обратился к бывшему чемпиону промоушена в двух дивизионах .

«Иди дерись с , если хочешь получить бой за титул. Оставайся активным, будь активным! Иди дерись с Хорхе Масвидалем. Будь активным, я хочу видеть активность.

Помните, как он говорил это всем нам? Не верю, что он действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание», – сказал Абдель-Азиз.

Ранее Макгрегор объявил об уходе из спорта. Поединок между Хабибом и Тони Фергюсоном срывался пять раз.

Хабиб: «Конор выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания»

Хабиб о поединке с Конором: «Не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят»