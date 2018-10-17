Менеджер Хабиба – Конору: «Иди дерись с Фергюсоном. Тебе, как старой проститутке, нужно внимание»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к бывшему чемпиону промоушена в двух дивизионах Конору Макгрегору.
«Иди дерись с Тони Фергюсоном, если хочешь получить бой за титул. Оставайся активным, будь активным! Иди дерись с Хорхе Масвидалем. Будь активным, я хочу видеть активность.
Помните, как он говорил это всем нам? Не верю, что он действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание», – сказал Абдель-Азиз.
Ранее Макгрегор объявил об уходе из спорта. Поединок между Хабибом и Тони Фергюсоном срывался пять раз.
Хабиб: «Конор выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания»
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