Данни обсуждает с руководством «Зенита» возможность работы в клубе («РБ-Спорт»)

Бывший полузащитник может вернуться в клуб в новой должности.

С момента завершения карьеры в 2019 году 36-летний португалец поддерживает контакт со спортивным департаментом «Зенита» и руководством клуба, сообщает «РБ-Спорт».

Данни предлагал рассмотреть нескольких игроков по его выбору, а также обсуждал с руководством возможную работу в «Зените». Сам экс-футболист видит себя на посту менеджера и хотел бы получить должность в спортивном департаменте.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.

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