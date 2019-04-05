«Амур» о поправках в Конституцию: «Примите активное участие в голосовании, не оставайтесь в стороне»

«Амур» на официальном сайте призывает принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Принятие поправок в основной закон государства позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства.

Мы все являемся гражданами своей страны, и наша дальнейшая жизнь напрямую зависит от демократических решений.

Не оставайтесь в стороне, примите активное участие в голосовании», – говорится на официальном сайте клуба КХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов также призвал принять участие в голосовании, снявшись в видеоролике в поддержку принятия поправок в Конституцию вместе с другими известными россиянами.

Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.

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