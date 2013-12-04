Тимофей Мозгов перенес операцию на колене

Как стало известно Sports.ru, центровой подмосковных «Химок» перенес операцию на правом колене.

«Я уже не раз говорил перед тем, как сезон был остановлен из-за пандемии, что какое-то время активно работал в общей группе с командой и был готов выходить играть в официальных матчах. Перерыв в чемпионате позволил обратить внимание на дискомфорт в колене, который, несмотря на работу и прогресс, еще давал о себе знать. И когда стало понятно, что текущий сезон не возобновится, да и когда начнется новый, честно говоря, не совсем ясно, мы приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе. Все прошло хорошо. Сейчас восстанавливаюсь, а затем начну курс реабилитационных процедур.

По мнению врачей, пауза пришлась очень кстати. Появилась возможность снять последние вопросы в долгой истории моего колена. Думаю, после завершения восстановления ничто не будет вызывать неприятные ощущения и ограничивать подвижность. Также говорят и специалисты, с которыми мы были все это время на связи. Верю, что сейчас нахожусь в конце длительного и трудного пути», – сказал Мозгов.

Тимофей Мозгов провел этот год в подмосковных «Химках»: он восстанавливался после повреждения, но не успел выйти на площадку до того, как лига ВТБ и Евролига преждевременно завершили сезон из-за пандемии коронавируса.

Последний раз Мозгов выходил на площадку в официальном матче в сезоне-17/18, выступая за «Бруклин».

На ютубе запустили шоу про баскетбол со Скриптонитом и комиком с ТНТ. Уже полмиллиона просмотров, Мозгов рассказывает про Шака и Пугачеву

«Леброн меня спросил: «Боишься, что со мной не поиграешь?!» Истории Тимофея Мозгова в шоу от «Химок»