Сеск Фабрегас: «В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Затем будут еще каминг-ауты, и об этом будут говорить как о чем-то нормальном»

Полузащитник поделился мнением об игроках, высказывающихся о различных формах дискриминации.

«В последнее время появились решительные футболисты, которые могут высказать свое мнение. Они не заботятся о последствиях – они просто сильны. Снимаю шляпу перед ними, потому что это нелегко.

В будущем кто-то в футболе признается, что он гей. Поначалу всем это покажется странным, и я уверен, что некоторые глупые люди как-то это прокомментируют.

Но затем каминг-аут сделает кто-то еще, потом еще, и еще. И тогда все станет нормально, и мы будем говорить об этом как о чем-то нормальном. Однажды это произойдет, и я надеюсь, что мы будем едины, чтобы ни произошло», – сказал Фабрегас.

Сеск Фабрегас: «Расизм нельзя допускать. Если расистов нужно сажать в тюрьму – пусть отправляются туда»