Гендиректор «Зенита» о трансферных слухах: «Это игры агентов. Перейдем к переговорам после победы в чемпионате России»

Генеральный директор назвал появляющуюся информацию о возможных трансферах клуба играми агентов.

«Это игры не разума, а игры агентов, которые часто преследуют одну цель – поднять стоимость того или иного игрока. Мы перейдем к стадии переговоров после выигрыша титула чемпионов России», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к защитникам «Ювентуса» Даниэле Ругани, хавбеку «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому, форвардам «Бешикташа» Умуту Найиру и «Ривер Плейт» Рафаэлю Сантосу Борре.