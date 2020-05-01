Гендиректор «Зенита» о трансферных слухах: «Это игры агентов. Перейдем к переговорам после победы в чемпионате России»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев агенты Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал появляющуюся информацию о возможных трансферах клуба играми агентов.

«Это игры не разума, а игры агентов, которые часто преследуют одну цель – поднять стоимость того или иного игрока. Мы перейдем к стадии переговоров после выигрыша титула чемпионов России», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к защитникам «Ювентуса» Даниэле Ругани, хавбеку «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому, форвардам «Бешикташа» Умуту Найиру и «Ривер Плейт» Рафаэлю Сантосу Борре.

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