АЕК Карреры не проигрывает 15 матчей подряд. Афиняне вышли на 2-е место в чемпионате

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АЕК во втором матче плей-офф чемпионата Греции обыграл ОФИ (2:0).

Благодаря этой победе команда Массимо Карреры вышла на второе место в чемпионате Греции, опередив ПАОК.

Таким образом, афиняне не проигрывают уже 15 матчей подряд.

Всего в 20 играх под руководством экс-тренера «Спартака» АЕК одержал 13 побед. Еще 6 матчей завершились вничью, а один – поражением.

В чемпионате Греции лидирует «Олимпиакос», набравший 69 очков. У АЕК 55 очков, у ПАОК – 53.

ОФИ – АЕК 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
14 июня, 19.15, «Теодорос Вардиноянис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42 Ливая, 0:2 – 65 Верде.
ОФИУолли, Яннулис, Маринакис, Кутрубис (Настос, 80), Сакор (Стайкос, 67), Коровесис (Делияннидис, 87), Семеду (Никокиракис, 79), Мельядо, Нейра, Манос (Ваш, 68), Жоао Фигейредо.
АЕКБаркас, Враньеш, Бакакис, Элдер Лопеш, Чигринский, Манталос (Шабанаджович, 86), Шиманьски, Крстичич, Албанис (Верде, 60), Оливейра (Араухо, 75), Ливая (Сварнас, 86).
Предупреждения:
Маринакис (44), Ливая (44), Оливейра (45), Крстичич (53), Шиманьски (60), Манталос (63), Нейра (65), Кутрубис (73), Сварнас (80), Араухо (90).

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