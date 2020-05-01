АЕК Карреры не проигрывает 15 матчей подряд. Афиняне вышли на 2-е место в чемпионате

АЕК во втором матче плей-офф чемпионата Греции обыграл (2:0).

Благодаря этой победе команда вышла на второе место в чемпионате Греции, опередив ПАОК.

Таким образом, афиняне не проигрывают уже 15 матчей подряд.

Всего в 20 играх под руководством экс-тренера «Спартака» АЕК одержал 13 побед. Еще 6 матчей завершились вничью, а один – поражением.

В чемпионате Греции лидирует «Олимпиакос», набравший 69 очков. У АЕК 55 очков, у ПАОК – 53.