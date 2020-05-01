АЕК Карреры не проигрывает 15 матчей подряд. Афиняне вышли на 2-е место в чемпионате

АЕК во втором матче плей-офф чемпионата Греции обыграл ОФИ (2:0).
Благодаря этой победе команда Массимо Карреры вышла на второе место в чемпионате Греции, опередив ПАОК.
Таким образом, афиняне не проигрывают уже 15 матчей подряд.
Всего в 20 играх под руководством экс-тренера «Спартака» АЕК одержал 13 побед. Еще 6 матчей завершились вничью, а один – поражением.
В чемпионате Греции лидирует «Олимпиакос», набравший 69 очков. У АЕК 55 очков, у ПАОК – 53.
- Дата проведения
- 14 июня, 19.15, «Теодорос Вардиноянис»
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ОФИ –
Уолли, Яннулис, Маринакис, Кутрубис (Настос, 80), Сакор (Стайкос, 67), Коровесис (Делияннидис, 87), Семеду (Никокиракис, 79), Мельядо, Нейра, Манос (Ваш, 68), Жоао Фигейредо.
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АЕК –
Баркас, Враньеш, Бакакис, Элдер Лопеш, Чигринский, Манталос (Шабанаджович, 86), Шиманьски, Крстичич, Албанис (Верде, 60), Оливейра (Араухо, 75), Ливая (Сварнас, 86).