Самба о расизме в России: «Люди в магазинах смотрели так, будто я ничего не стою, так как я черный»

Бывший защитник и высказался о расизме в России.

«Вне футбола в России как личность меня защищало то, что люди знали, что я футболист. Это помогало, но у меня все равно было это чувство. То, как люди смотрят на тебя, когда ты приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой... Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно.

В итоге я ничего не покупал, потому что зачем отдавать кому-то свои деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь только потому, что ты черный? Было тяжело. Вне дома мы образовали свою компанию, всегда были с одноклубниками и их семьями, это защищало нас.

Я скажу так: больше всего меня ранит прикрываемый расизм. Когда я беру семью в отпуск и нахожусь в бизнес-классе, ко мне подходит женщина и говорит: «Извините, эконом-класс в той стороне». Это больно», – рассказал Самба.