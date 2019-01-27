Розанов ставит Трусовой программы для нового сезона

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о постановке новых программ для .

«Я рад, что мы приехали именно в Кисловодск, дети работают, Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому все идет, на мой взгляд, неплохо.

Сейчас у нас идет постановка программ, они практически готовы, их ставит Сережа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы все увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах.

Саша прекрасно владеет коньком, у нее прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется», – сказал Плющенко.

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