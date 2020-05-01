В США отменили запрет вставать на колено во время гимна перед матчами. Его вводили из-за Рапино

Федерация футбола США (USSF) внесла изменения в правило о том, как нужно слушать гимн страны перед матчами, а также поддержала инициативу «Жизни черных имеют значение».

Руководство федерации проголосовало за отмену правила, предписывающего игрокам сборных стоять во время исполнения национального гимна.

«Стало очевидно, что такая политика была неправильной и отвлекала от важного послания Black Lives Matter.

Мы не выслушали людей, особенно наших игроков, чтобы понять и признать реальный и очень значимый опыт чернокожих людей и других меньшинств в нашей стране.

Приносим извинения нашим игрокам, особенно чернокожим, персоналу, фанатам и всем, кто поддерживает искоренение расизма.

Спорт – это мощная платформа для того, чтобы делать добро, и мы не использовали нашу платформу так эффективно, как следовало бы. Мы можем сделать больше, и мы будем делать больше.

Наши игроки должны решить, как они могут наилучшим образом использовать свои платформы для борьбы со всеми формами расизма, дискриминации и неравенства.

Мы готовы поддержать наших игроков в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить ситуацию в будущем», – говорится в заявлении федерации.

С призывом отменить данное правило в USSF обратилась женская национальная команда. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.

Схожим образом в 2016-2017 годах спортсмены в США протестовали против отношения властей страны к расовым меньшинствам. Протесты начались с подачи квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Американские футболистки против неравенства: требуют поднять призовые, судятся с собственной федерацией футбола

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

«Люди воевали за флаг, а ты отказываешься вставать». Дойти до Супербоула и потерять работу

«Сейчас же уберите этого сукиного сына». Американский футбол против Трампа