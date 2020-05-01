В США отменили запрет вставать на колено во время гимна перед матчами. Его вводили из-за Рапино

Федерация футбола США (USSF) внесла изменения в правило о том, как нужно слушать гимн страны перед матчами, а также поддержала инициативу «Жизни черных имеют значение».
Руководство федерации проголосовало за отмену правила, предписывающего игрокам сборных стоять во время исполнения национального гимна.
«Стало очевидно, что такая политика была неправильной и отвлекала от важного послания Black Lives Matter.
Мы не выслушали людей, особенно наших игроков, чтобы понять и признать реальный и очень значимый опыт чернокожих людей и других меньшинств в нашей стране.
Приносим извинения нашим игрокам, особенно чернокожим, персоналу, фанатам и всем, кто поддерживает искоренение расизма.
Спорт – это мощная платформа для того, чтобы делать добро, и мы не использовали нашу платформу так эффективно, как следовало бы. Мы можем сделать больше, и мы будем делать больше.
Наши игроки должны решить, как они могут наилучшим образом использовать свои платформы для борьбы со всеми формами расизма, дискриминации и неравенства.
Мы готовы поддержать наших игроков в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить ситуацию в будущем», – говорится в заявлении федерации.
С призывом отменить данное правило в USSF обратилась женская национальная команда. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.
Схожим образом в 2016-2017 годах спортсмены в США протестовали против отношения властей страны к расовым меньшинствам. Протесты начались с подачи квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника.
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
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