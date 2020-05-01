«Реал» обыграл «Эйбар» (3:1). Отставание от «Барсы» – 2 очка

В 28-м туре чемпионата Испании вернулся в сезон победным матчем с (3:1).

Команда Зинедина Зидана все свои мячи забила в первом тайме: отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. После перерыва «Эйбар» усилиями Педро Бигаса отыграл один гол.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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