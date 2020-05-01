«Реал» обыграл «Эйбар» (3:1). Отставание от «Барсы» – 2 очка

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» вернулся в сезон победным матчем с «Эйбаром» (3:1).
Команда Зинедина Зидана все свои мячи забила в первом тайме: отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. После перерыва «Эйбар» усилиями Педро Бигаса отыграл один гол.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 14 июня, 20.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Рамос (Милитао, 61), Марсело, Варан, Карвахаль (Менди, 46), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл, 61), Модрич (Вальверде, 84), Азар (Винисиус Жуниор, 61), Бензема.
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Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Рафа Соареш (Бигас, 57), Арбилья (Бургос, 84), Корреа, Экспосито, Альварес, Орельяна (Леон, 57), Де Бласис (Инуи, 78), Кристофоро, Кике Гарсия (Энрик, 57).
- Предупреждения:
- Каземиро (47), Кристофоро (90).