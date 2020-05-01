«Реал» обыграл «Эйбар» (3:1). Отставание от «Барсы» – 2 очка

Теги Реал Мадрид Ла Лига Sports.ru Эйбар Футбол

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Мадрид» вернулся в сезон победным матчем с «Эйбаром» (3:1).

Команда Зинедина Зидана все свои мячи забила в первом тайме: отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. После перерыва «Эйбар» усилиями Педро Бигаса отыграл один гол.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Реал Мадрид – Эйбар 3:1 (3:0, 0:1)
Дата проведения
14 июня, 20.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Кроос, 2:0 – 30 Рамос, 3:0 – 37 Марсело, 3:1 – 60 Бигас.
Реал МадридКуртуа, Рамос (Милитао, 61), Марсело, Варан, Карвахаль (Менди, 46), Каземиро, Кроос, Родриго (Бэйл, 61), Модрич (Вальверде, 84), Азар (Винисиус Жуниор, 61), Бензема.
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Рафа Соареш (Бигас, 57), Арбилья (Бургос, 84), Корреа, Экспосито, Альварес, Орельяна (Леон, 57), Де Бласис (Инуи, 78), Кристофоро, Кике Гарсия (Энрик, 57).
Предупреждения:
Каземиро (47), Кристофоро (90).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья