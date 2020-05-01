Товарищеские матчи. «Динамо» разгромило «Спартак» – 4:1, «Локомотив» обыграл «Тамбов»

«Локомотив» выиграл у «Тамбова» (1:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Это была первая игра железнодорожников под руководством нового тренера Марко Николича.

В другой товарищеской игре «Динамо» крупно обыграло «Спартак» (4:1). За «Динамо» дубль оформил Клинтон Н’Жи, также забили Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко. За красно-белых забил Йордан Ларссон.

Товарищеские матчи

Москва

Локомотив – Тамбов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рыбчинский (61).

: , Чорлука, Мурило, Рыбус, Игнатьев (Живоглядов, 64), Магкеев, Крыховяк, , Тугарев (Идову, 64), Рыбчинский (Куликов, 86), Эдер.

«Тамбов»: Шелия (Чагров, 72), Юрганов, Ойеволе, Филин, Шляков, Карасев, Тетрашвили, Рыбин (Каплиенко, 46), Костюков (Кабахидзе, 66), Килин (Таказов, 72), Мелкадзе (Большаков, 84).

Москва

«Динамо» – «Спартак» – 4:1

Голы «Динамо»: Н’Жи (2), Паршивлюк, Панченко.

Гол «Спартака»: Ларссон.