Зидан о 3:1 с «Эйбаром»: «Во втором тайме что-то было не так. Возможно, мы расслабились»

Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Зинедин Зидан Эйбар Эден Азар Даниэль Карвахаль Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Эйбаром» (3:1) в Ла Лиге.

«Это совсем другой футбол, но нам приходится адаптироваться. Во втором тайме было трудно. Не знаю, в физической ли форме было дело, но что-то было не так. Первый тайм получился хорошим, мощным.

Эти три очка очень важны. Впереди еще 10 игр.

Возможно, счет мог бы быть 3:0, потому что в первом тайме все было идеально. Возможно, мы расслабились. Пришлось сделать замены, так как у Карвахаля были проблемы с лодыжкой, Рамос почувствовал дискомфорт, а Азар давно не играл, но я не думаю, что игра изменилась из-за замен.

Я не переживаю из-за отсутствия голов у нападающих, у нас есть игроки, способные делать разницу. Азар мог забить, но он поступил альтруистично и отдал мяч Рамосу», – сказал Зидан.

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