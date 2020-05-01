Зидан о 3:1 с «Эйбаром»: «Во втором тайме что-то было не так. Возможно, мы расслабились»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1) в .

«Это совсем другой футбол, но нам приходится адаптироваться. Во втором тайме было трудно. Не знаю, в физической ли форме было дело, но что-то было не так. Первый тайм получился хорошим, мощным.

Эти три очка очень важны. Впереди еще 10 игр.

Возможно, счет мог бы быть 3:0, потому что в первом тайме все было идеально. Возможно, мы расслабились. Пришлось сделать замены, так как у Карвахаля были проблемы с лодыжкой, Рамос почувствовал дискомфорт, а Азар давно не играл, но я не думаю, что игра изменилась из-за замен.

Я не переживаю из-за отсутствия голов у нападающих, у нас есть игроки, способные делать разницу. Азар мог забить, но он поступил альтруистично и отдал мяч Рамосу», – сказал Зидан.