Призер ОИ-2004 гандболист Чипурин разгромил двор в Москве из-за боязни змей и клещей

Теги сборная России Михаил Чипурин происшествия Гандбол

Бронзовый призер Олимпийских игр-2004 по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы.

Экс-ганбдолист сломал загородки и поилку для птиц, выкорчевал цветы из клумб. По информации Mash, Чипурин заявил, что растения могут быть рассадником змей и клещей, а в поилке для птиц могут захлебнуться дети.

Очевидцы вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол, но задерживать спортсмена не стали. 

39-летний Чипурин, который является десятикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей», завершил карьеру в 2017 году.

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