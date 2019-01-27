Евгений Плющенко: «Если я включен в сборную как тренер, я очень рад. Но главная моя задача сейчас – сделать результат»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что получил статус тренера сборной России после перехода к нему фигуристки .

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад.

Но главная моя задача сейчас – сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», – сказал Плющенко.

Плющенко после перехода к нему Трусовой получил статус тренера сборной России и попал на ставку в ЦСП