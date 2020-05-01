Ла Лига подаст в суд на выбежавшего на поле фаната в матче «Барсы» и «Мальорки»

Ла Лига намерена привлечь к ответственности болельщика, который выбежал на поле во время матча чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной» (0:4), сообщает журналист Reuters Ричард Мартин.

«Ла Лига сообщает, что подаст в суд на человека, который выбежал на поле во время матча – «Барса», чтобы попытаться сфотографироваться с Месси.

Они говорят, что его поведение представляет собой преступное деяние, которое также подвергает опасности здоровье людей и целостность соревнований», – написал журналист.

На 53-й минуте на поле выбежал болельщик в майке сборной Аргентины с фамилией и игровым номером форварда на спине.

Матч был остановлен по решению главного арбитра Карлоса дель Серро Гранде, охранники вывели фаната за пределы поля.

Примечательно, что встречи чемпионата Испании проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

«Барселона» вернулась: Месси сделал два ассиста (один головой) и забил сам. Но главное событие – выбежавший фанат