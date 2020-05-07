Аршавин может сменить Рибальту на посту спортдиректора «Зенита» через год

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Стали известны перспективы бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина, который займет руководящий пост в спортивном отделе клуба.

В течение полугода экс-игрок может стать заместителем спортивного директора сине-бело-голубых вместо Вячеслава Малафеева, недавно покинувшего эту должность, сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

По данным источника, в перспективе Аршавин рассматривается как кандидат на замену спортдиректору «Зенита» Хавьеру Рибальте, чей контракт рассчитан до июля 2021 года.

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