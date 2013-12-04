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    Грегг Попович: «Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл прогнулся перед Дональдом Трампом»

    Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА НФЛ Роджер Гуделл Колин Каперник Политика Дональд Трамп Баскетбол

    Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович обрушился с критикой на комиссионера НФЛ Роджера Гуделла, который, по его мнению, «прогнулся» перед президентом США Дональдом Трампом.

    «Умный человек управляет НФЛ и не понимает разницу между флагом и тем, что делает страну великой – все люди, которые боролись за право Колина Каперника встать на колено за справедливость.

    Флаг не имеет значения. Это просто символ, который люди используют в политических целях, как Дик Чейни в иракской войне.

    Гуделл испугался, когда Трамп набросился на преклонение колена, и прогнулся», – передает слова Пповича The New York Times.

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