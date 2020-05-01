Александр Кокорин: «Ракицкий – гениальный футболист, как можно было не вызывать его в сборную? Абсурд и бред»

Форвард «Зенита» , выступающий на правах аренды за , поделился мнением о завершении карьеры Ярослава Ракицкого в сборной У .

«Ракицкий объявил, что завершил в сборной по понятным причинам. Он понимает, что его больше не вызовут.

Я недавно как никто близко прикоснулся к системе. Хорошего там ничего нет. Там люди, у них свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

Рак – гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки», – сказал Кокорин в разговоре с Александром Алиевым в эфире ютуб-канала «Кент».

Кокорин вряд ли останется в «Зените»: признался Алиеву, что с этим руководством «не пошло». И рассказал, что Рами хвастался сексом с Памелой