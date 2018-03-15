«В финале ОИ-2018 немцы повели в счете, но были внесены поправки». «Матч ТВ» призвал принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию

Телеканал «Матч ТВ» призывает принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Соответствующий сюжет телеканала опубликовал телеграм-канал «Это хоккей».

«В финале Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане сборная России по хоккею считалась безоговорочным фаворитом. Немцы не уступали нашим, отыгрывая одну шайбу за другой, а в третьем периоде и вовсе повели в счете.

Но были внесены поправки. За 56 секунд до финальной сирены Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме с передачи все того же Гусева Кирилл Капризов забил победную шайбу, подарив стране долгожданное хоккейное золото Олимпийских игр.

Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Сделай ставку на победу России», – говорится в видеоролике.

Финальный матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России (официально на тот момент – сборной олимпийских атлетов из России – прим. Sports.ru) и Германии закончился победой россиян – 4:3 ОТ.

Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля.

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