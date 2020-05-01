Геннадий Орлов: «Кокорина наверняка ждет Виллаш-Боаш в «Марселе». Многое зависит от предложения «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о вариантах продолжения карьеры форварда «Зенита» .

«Зенит» говорит, что все варианты по новичкам, продлению или непродлению контрактов будет рассматривать после окончания чемпионата 22 июля. Правда, еще есть финал Кубка России 25 июля.

История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется. Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в . И тут многое зависит от того, что предложит «Зенит».

Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул – летом он становится свободным агентом. При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: «Я буду только за «Зенит» (или, скажем, ЦСКА) играть». Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта», – сказал Орлов.

Кокорин вряд ли останется в «Зените»: признался Алиеву, что с этим руководством «не пошло». И рассказал, что Рами хвастался сексом с Памелой