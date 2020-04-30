Левандовски забил 44 гола за клуб в сезоне и побил свой рекорд

Форвард «Баварии» отметился голом в матче 30-го тура Бундеслиги с (4:2).

Это 44-й мяч поляка в 38 матчах за клуб во всех турнирах нынешнего сезона. Он побил свой личный рекорд, установленный в сезоне-2016/17, – 43 гола в 47 играх.

Также этот гол стал для 31-летнего нападающего тридцатым в этом розыгрыше чемпионата Германии. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая форварда на 5 мячей.

Добавим, что Левандовски третий раз в карьере забил 30 голов в Бундеслиге за сезон.

Подробнее со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Левандовски забил всем в этой Бундеслиге. Устроил шоу с пятками: сначала запустил троечку с Киммихом и Мюллером, потом замкнул в касание